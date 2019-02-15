СБУ выявила попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети

СБУ работает над контрразведывательной защитой интересов государства в сфере информационной безопасности .

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Сотрудники СБУ во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

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“В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 22 января, СБУ разоблачила агента кремлевской “тролефермы“.