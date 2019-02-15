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СБУ выявила попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети

Комментариев: 4
СБУ работает над контрразведывательной защитой интересов государства в сфере информационной безопасности .
В соцсетях пытались распространять фейковые провокационные материалы
В соцсетях пытались распространять фейковые провокационные материалы
ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

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“В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 22 января, СБУ разоблачила агента кремлевской “тролефермы“.

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Теги: СБУ, выборы, соцсети, Россия
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Комментариев (4)
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nfhvyt    15.02.2019, 12:15
Оценка:  +1
nfhvyt
Кремлёвский агент так и не понял что его выдало, чисто рязанская морда или Георгиевская ленточка ))) А то, что госдеповские советники прессконференции проводят и фактически руководят выборами - это не вмешательство? ))
Vasya_iz_Ivanovo    15.02.2019, 12:36
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Это, типа, помощь! )))
deadwest    15.02.2019, 11:53
Оценка:  +2
deadwest
СБУ на высоте! Лохи педальные
deadwest    15.02.2019, 11:55
Оценка:  +2
deadwest
Один житель изьявлял свою точку зрения! И они его взяли. Фу бля...лучше бы застрелилось СБУ, чем такие результаты показывала
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