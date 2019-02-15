В Черное море войдет корабль-плавбаза НАТО

Крабль комплексного снабжения типа "Эльба" утром пришвартовался в Стамбуле.

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В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО. Об этом сообщает Мониторинговая группа “Майдана иностранных дел“, “Института Черноморских стратегических исследований“ и редакции BlackSeaNews.

Как сообщают наблюдатели, 15 февраля в 07:45 в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа “Эльба“.

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Примерно в 08:15 корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала на мысе Сарайбурну. FGS Werra (А 514) прибывает в регион почти без остановки: 02 февраля он вышел из немецкой военно-морской базе в Вильгельмсхафене и сделал только одну остановку 11-12 февраля в греческом порту.

Серия из шести плавбаз типа “Эльба“ предназначенна для мобильного обеспечения в море ракетных катеров и торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных ВМС.

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Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, электроэнергией.

Корабль способен перевозить 450 т дизельного топлива, 11 т машинного масла, 27 т продовольствия, 150 т пресной воды, 130 т боеприпасов и снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King.

Напомним, ранее в НАТО сообщили, что отправят военные корабли в Черное море.