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В Ровно на взятке задержали командира воинской части

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Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств происшествия.
Командиру грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет
Командиру грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет
depositphotos.com

Командир взвода одной из воинских частей Ровенской области требовал и получил от гражданина 900 долларов за устройство его на военную службу по контракту. 

Об этом сообщает прокуратура Ровенской области.

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“Чиновник требовал и получил от гражданина 900 долл США за устройство его на военную службу по контракту. Военнослужащий был задержан 11.02.2019 сразу после перечисления на его банковскую карточку второй части неправомерной выгоды в сумме 13500 гривен, которую в ходе санкционированного обыска изъято вместе с первой частью взятки“, - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 13.02.2019 судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности.

Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств происшествия.

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За указанное уголовное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, за первый месяц 2019 года в Украине задержали 800 взяточников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой.

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Теги: взятка, прокуратура, Ровно и Ровенская область, командир, воинская часть
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