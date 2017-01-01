Арестованный российский Boeing продали в Украине с уценкой в 5 млн гривен

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов российской компании Трансаэро.

В сентябре 2015 года компания Трансаэро была включена в список санкций Украине setam.net.ua

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Госпредприятие СЕТАМ продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17 996 665 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании Трансаэро за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом Киев имени Игоря Сикорского.

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“Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он является полностью пригодным к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим“, - отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ“ Виктор Вишнев.

Первоначально самолет продавался за 850 тысяч долларов (сейчас около 23 млн грн.), то есть уценка составила не менее 5 млн гривен.

Как сообщалось, самолет Трансаэро последний раз эксплуатировался в октябре 2015 года. В мае он был арестован, ждал аукциона.