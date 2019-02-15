ГПУ пожаловались на "депутата Тимошенко" по двум статьям УК

В Генпрокуратуре не уточнили, на какого или какую Ю.Тимошенко было написано заявление.

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14 февраля на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, не уточнив, какого именно депутата касается заявление.

В Раде, напомним, работают два депутата с одинаковыми фамилиями и инициалами. На Тимошенко жалуются по части 3 статьи 368-2, статье 366-1 УК Украины (получение неправомерной выгоды и декларирование недостоверной информации).

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Расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

В Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП, отметило также ведомство.

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В связи с вышеизложенным, ГПУ направила заявление о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения.

Напомним, ранее сообщалось, что к выборам партия Тимошенко купила рекламы на 56 млн грн.