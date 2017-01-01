ГПУ обжалует право Мангера выйти под залог в 2,5 млн

В Генпрокуратуре не согласны с мерой пресечения, которую главе облсовета назначил суд.

Право на залог Мангера обжалуют в суде facebook.com/vlad.manger

Читай также: Адвокаты Мангера обвинили СБУ в слежке и создании клонов их сим-карт

Генпрокуратура обжалует арест с залогом для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українські Новини.

Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерину Гандзюк, на данный момент нужно заплатить 2,5 млн грн, чтобы выйти из-под ареста.

Читай также: Убийство Гандзюк: суд арестовал Мангера

“Готовим апелляцию“, - подчеркнула Сарган и добавила, что Генпрокуратура не согласна с выбранной Мангеру мерой пресечения, поскольку настаивает на его безальтернативном аресте.

Других подробностей она не сообщила, но ранее в ГПУ подчеркивали, что в случае с умышленным убийством залог не назначают.

Читай также: Мангер обвинил генерала СБУ в убийстве Гандзюк, рэкете и вырубке лесов

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Мангера готовы помочь ему одолжить денег на залог в 2,5 млн грн. Тем временем в прокуратуре заявили, что подозреваемый частично оплатил убийство Гандзюк базой отдыха в Лазурном.