В Житомирской области нашли привязанный к дереву труп

В лесу между селами Житомирской области обнаружили привязанный к дереву труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.

Тело мужчины было веревкой привязано к дереву zhitomir.info

В Житомирской области в лесу между селами найден привязанный к дереву труп неизвестного.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей сообщает в пятницу, 15 февраля, УНН.

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В частности, указано, что труп мужчины в возрасте около 40 лет обнаружили в лесу между селами Парипсы и Саверцы.

“Тело мужчины было веревкой привязано к дереву. Кроме того, у него были сломаны ребра. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается личность погибшего“, - информирует агентство.

Известно, полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство.

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Также сообщалось, что в Тернопольской области одного из бизнесменов обнаружили мертвым в подвале дома.