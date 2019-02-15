В Днепре битами избили старушек и забрали пенсию

Нападавшие были в масках.

В городе Днепр на улице Анапской утром 15 февраля произошел вопиющий случай - неизвестные в масках ворвались в дом, где жили пожилые женщины, и избили их битами..

Об этом сообщает Информатор.

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Злоумышленники забрали недавно полученную женщинами пенсию и скрылись. Правоохранители сообщили, что в доме жили трое женщин — самой старшей 103 года. Отмечается, что избиты были две женщины, а самую пожилую преступники не тронули — ей 103 года.

По словам местных жителей, грабители прежде чем ворваться в дом к пенсионеркам вывели из строя камеры видеонаблюдения, расположенные на улице.

Сотрудники правоохранительных органов ведут следствие с целью установления личностей нападавших. Пострадавших забрала скорая.

Как сообщалось 16 января, в Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость.