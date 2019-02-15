Система не позволит дважды проголосовать на выборах - Госреестр

Любые попытки внести себя в базу данных повторно, даже в случае с временными переселенцами, блокируются системой.

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Госреестр избирателей в режиме онлайн позволяет отслеживать все изменения, что делает невозможным повторное голосование на другом участке. Об этом сообщил глава службы распорядителя госреестра избирателей Александр Стельмах, передает УНН.

“База данных Госреестра избирателей является единой базой данных по всей стране, и каждый работник в режиме онлайн видит, кто изменения сделал и в каком отделе ввода это произошло“, - отметил он.

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“Программное обеспечение разработано таким образом, что это делает невозможным тот случай, когда одно и то же лицо может дважды сделать себе временную смену места голосования на одних и тех же выборах“, - поясняет Стельмах.

По его словам, это касается не только жителей временно оккупированных территорий, но и других категорий граждан, которые также имеют право временно изменить место голосования.

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Стельмах напомнил, что избиратели с временно оккупированных территорий могут изменить участок для голосования без изменения избирательного адреса. “У меня зафиксировано, что 13 человек пытались повторно пройти - сначала прошли один орган ввода, чтобы сделать временную смену места голосования, а затем другой“, - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выявила попытки спецслужба РФ вмешаться в украинские выборы через соцсети.