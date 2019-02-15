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Редакции местных газет отказываются печатать «чернуху» против Зеленского

Комментариев: 5
Редакции местных газет отказываются печатать «чернуху» против Зеленского

Местные газеты в Харьковской области выступили против «чернухи», отказавшись печатать клеветнический материал против кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского. Хотя газетчики отмечают, что в этом году как никогда мало политической рекламы.

О попытках размещения грязных заказных материалов редакторы газет сообщили Национальному союзу журналистов Украины, который осуждает использование медиа для распространения черного пиара. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, проблемы с почтовой доставкой и постоянный рост цен на бумагу в редакциях убеждены - репутация важнее денег. 

Директор ООО «Горизонты 1919» (г. Изюм) Константин Григоренко рассказывает, что на днях одно из рекламных агентств обратилось к нему и другим коллегам-редакторам с предложением разместить черный пиар об одном из кандидатов в Президенты Украины, а именно о Владимире Зеленском. Предлагали и немедленную оплату - за одну публикацию около 3 тысяч гривен, хотя некоторым редакциям предлагали и двойную оплату.

«Информация, которую просили напечатать - откровенно позорная и унизительная. За такую клевету можно смело подавать на газету в суд. Да и вообще, печатать подобное – означает уничтожить свою деловую репутацию, а главное - потерять доверие читателей, - говорит Константин Григоренко. - Конечно, наша редакция отказалась от такого предложения. Нашу позицию поддержали и другие коллеги, в частности, районки «Вестник Чугуевщины» и «Наш город». Однако, к сожалению, есть и такие, которые соблазнятся на быстрые деньги».

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Горизонты 1919» отмечает, что в этом году объемы политической рекламы катастрофически малы, «вообще не чувствуется, что предвыборная кампания в разгаре». 
«Казалось бы, зачем отказываться от заработка?! Неблагоразумно. Но есть вещи более важные, чем деньги», - отмечает Константин Григоренко. Он также добавил, что недавно еще одно рекламное агентство обращалось с просьбой разместить «чернуху» против Юлии Тимошенко. Тоже отказались.

Позицию Константина Григоренко разделяет и его коллега, главный редактор газеты «Наш город» (город Купянск) Ольга Ивлева.

«К нам не политическая реклама пришла, а какой-то ужас! Сразу решила, что с такой гадостью связываться не стоит, несмотря на то, что нам предложили оплатить выход этого материала заранее, - рассказывает Ольга. - И хотя сейчас такая сложная ситуация с Укрпочтой и газетной бумагой, однако одноразовый заработок не стоит того, чтобы так опускаться».

Ольга Ивлева также отмечает, что в этом году поступает очень мало политической рекламы. Объясняет это тем, что, очевидно, кандидаты в Президенты решили сосредоточиться на телевидении.

«Однако это стратегически неправильно. Ведь люди очень доверяют местной прессе - газетам, которые уже давно выписывают. Для них мнение, размещенное на страницах любимого издания - авторитет. А, кроме всего, очень большая ответственность. Поэтому издания должны взвешивать все, что собираются печатать».


Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что есть черта, за которую не должны переступать журналисты и медиа.

«Дискредитационная материалы, «чернуха» и грязные фейки — это очевидное издевательство над аудиторией и грязное пятно на репутации журналистов, - уверен Сергей Томиленко. - Понятно, что часть политических штабов относится к журналистам цинично, мол, в настоящее время «продается все». Конечно, украинские медиа не святые, но есть красная линия, за которую нельзя заходить. Поэтому бойкотируя чернуху, журналисты сохраняют доверие аудитории и демонстрируют верность профессии».

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Комментариев (5)
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Миротворение    15.02.2019, 14:06
Оценка:  0
Миротворение
Клоуны должны сидеть в цирке.
Huper!    15.02.2019, 14:02
Оценка:  0
Huper!
Снова очередная джинса. Я в редакции работал около 4 лет и знаю как вы этим занимаетесь. Мы от Корреспондента у вас заказывали джинсу и вы любезно покупали материал, с вашими читателями это было от 1к до 5к долларов. Автор, ты позор страны
weightless    15.02.2019, 13:57
Оценка:  +1
weightless
Да, про Зеленского тяжко чернуху писать,
ибо он сам по себе отборная чернуха
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 13:54
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Газетчики всегда умели держать нос по ветру и уже потихоньку занимают сторону победителя.
Следующие - комитетчики. Потом - полиция.
Х_о    15.02.2019, 13:47
Оценка:  -1
Х_о
Интересно, какая "чернуха" может быть против Зеленского?. Против Зеленского что не напиши, все будет работать против написавших, потому что все очевидно.
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