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Рабинович: В лице Медведчука я нашел соратника и друга, которого власть ненавидит и боится

Комментариев: 7
Рабинович: В лице Медведчука я нашел соратника и друга, которого власть ненавидит и боится

«Оппозиционная платформа – За життя» имеет понятный план и соответствующие контакты для урегулирования конфликта на Донбассе. Власть, понимая это, пытается запугать Виктора Медведчука и поэтому организовывает всяческие провокации против человека, который может принести в Украину мир. Такое заявление сделал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале «112 Украина».

«Во-первых, репрессии, организованные против главы политсовета нашей партии, – это прежде всего серьезный удар по Минским соглашениям, потому что Виктор Медведчук процитировал на съезде именно их. Выходит, что наша страна начала публично отказываться от «Минска-2», и я хочу, чтобы западные коллеги обратили на это внимание. Во-вторых, я согласен с Медведчуком в том, что подобные нападки – это не что иное, как начало предвыборных репрессий, которые развернуло против оппозиции нынешнее руководство страны», – заявил народный депутат.

Парламентарий напомнил, что на днях появилась информация о покушении на Виктора Медведчука – и он подал депутатский запрос во все правоохранительные органы для разъяснения ситуации. Он подчеркнул, что подобные действия власти смогут позитивно отразиться как на рейтинге самого Медведчука, так и «Оппозиционной платформы – За життя».

«Власть «мочит» тех, кого она боится и видит своим реальным соперником. Обращаюсь ко всем нашим оппонентам: подобными вещами вы делаете благое дело – поднимаете рейтинг Виктора Медведчука и партии «Оппозиционная платформа – За життя». Спасибо вам! Вы говорите, что выбор сводится к фамилиям Порошенко и Путин, но это не так! Все видят, что на одной чаше весов есть мы – «Оппозиционная платформа – За життя», а на другой – вы – Порошенко, Тимошенко и все остальные! Есть мы – люди, которые хотят восстановить экономику и остановить войну, и вы – те, кто желает продолжения войны, болтовни и разворовывания страны!» – подчеркнул политик.

По словам главы «Оппозиционной платформы – За життя», то, что власть напала на Медведчука, означает, что он в свое время сделал стратегически правильный выбор, пригласив его в ряды своей партии.

«Я нашел себе соратника, партнера и друга, которого вы ненавидите и боитесь. Значит я – большой молодец. Виктор Медведчук правильно сказал: власти не помогут репрессии. Я подытожу: нас никто не запугает, мы победим, потому что за нами сила, правда и у нас есть искреннее желание построить успешную страну», – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 14:07
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Ага! Враг моего врага - мой друг! Помнится вот точно так же Тоха Гаращенко приобретал друзей в лице ИГИЛ. )))
ВосставшийИзБана    15.02.2019, 14:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да так же и Сталин с Гитлером дружил.
ВосставшийИзБана    15.02.2019, 14:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Всегда смешно читать как Рабинович, будучи во власти, ругает эту власть и рассказывает, что когда он будет во власти (а он уже там), то все будет совсем иначе. Ну так он же уже во власти. Почему это совсем иначе до сих пор не наступило?
Хитрый-Лис    15.02.2019, 14:02
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Объявляю вас мужем и женой! Можете поцеловаться, Аминь.
Перегар    15.02.2019, 13:58
Оценка:  +1
Перегар
Тамбовский волк тебе друг и соратник, мойша хитро...опый
ВосставшийИзБана    15.02.2019, 14:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну вот тут как раз "про вовка промовка".
weightless    15.02.2019, 13:55
Оценка:  +1
weightless
Вадик, когда свадьба?
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