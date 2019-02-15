Рабинович: В лице Медведчука я нашел соратника и друга, которого власть ненавидит и боится

«Оппозиционная платформа – За життя» имеет понятный план и соответствующие контакты для урегулирования конфликта на Донбассе. Власть, понимая это, пытается запугать Виктора Медведчука и поэтому организовывает всяческие провокации против человека, который может принести в Украину мир. Такое заявление сделал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале «112 Украина».

«Во-первых, репрессии, организованные против главы политсовета нашей партии, – это прежде всего серьезный удар по Минским соглашениям, потому что Виктор Медведчук процитировал на съезде именно их. Выходит, что наша страна начала публично отказываться от «Минска-2», и я хочу, чтобы западные коллеги обратили на это внимание. Во-вторых, я согласен с Медведчуком в том, что подобные нападки – это не что иное, как начало предвыборных репрессий, которые развернуло против оппозиции нынешнее руководство страны», – заявил народный депутат.

Парламентарий напомнил, что на днях появилась информация о покушении на Виктора Медведчука – и он подал депутатский запрос во все правоохранительные органы для разъяснения ситуации. Он подчеркнул, что подобные действия власти смогут позитивно отразиться как на рейтинге самого Медведчука, так и «Оппозиционной платформы – За життя».

«Власть «мочит» тех, кого она боится и видит своим реальным соперником. Обращаюсь ко всем нашим оппонентам: подобными вещами вы делаете благое дело – поднимаете рейтинг Виктора Медведчука и партии «Оппозиционная платформа – За життя». Спасибо вам! Вы говорите, что выбор сводится к фамилиям Порошенко и Путин, но это не так! Все видят, что на одной чаше весов есть мы – «Оппозиционная платформа – За життя», а на другой – вы – Порошенко, Тимошенко и все остальные! Есть мы – люди, которые хотят восстановить экономику и остановить войну, и вы – те, кто желает продолжения войны, болтовни и разворовывания страны!» – подчеркнул политик.

По словам главы «Оппозиционной платформы – За життя», то, что власть напала на Медведчука, означает, что он в свое время сделал стратегически правильный выбор, пригласив его в ряды своей партии.

«Я нашел себе соратника, партнера и друга, которого вы ненавидите и боитесь. Значит я – большой молодец. Виктор Медведчук правильно сказал: власти не помогут репрессии. Я подытожу: нас никто не запугает, мы победим, потому что за нами сила, правда и у нас есть искреннее желание построить успешную страну», – резюмировал Вадим Рабинович.