Под Харьковом электричка протаранила авто: Есть погибший
В результате аварии погиб 74-летний водитель автомобиля.
В Харьковской области утромв пятницу, 15 февраля,под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды.
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По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.
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