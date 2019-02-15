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Под Харьковом электричка протаранила авто: Есть погибший

Комментариев: 1
В результате аварии погиб 74-летний водитель автомобиля.
Харьковской области произошла авария на переезде
Харьковской области произошла авария на переезде
hk.npu.gov.ua

В Харьковской области утромв пятницу, 15 февраля,под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды.

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По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.

Водитель погиб на месте
Водитель погиб на месте
hk.npu.gov.ua

Как сообщалось 28 декабря, во Львовской области поезд протаранил скорую помощь.

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Теги: ДТП, Харьковская область, поезд, авария, электричка, автомобиль
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    15.02.2019, 14:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Старый казел! Не мог как-то иначе руки на себя наложить?
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