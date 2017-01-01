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В Афганистане погибли более трех тысяч украинцев - Полторак

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Украина сегодня отмечает День чествования участников боевых действий за рубежом.
Ветераны Афганской войны на марше в Одессе
Ветераны Афганской войны на марше в Одессе
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В войне в Афганистане участвовали более 160 000 украинских военных, из которых погибло 3000.
 
Об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак в пятницу, 15 февраля.
 

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Полторак также отметил, что на сегодня немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий присоединились к рядам добровольцев и украинского войска для участия в войне на Донбассе.
 
Как известно, Украина 15 февраля отмечает День чествования участников боевых действий на территории других государств.
 
Ранее сообщалось, что более 300 украинских миротворцев принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей.
 
Как сообщалось 29 января, Франция и Германия изучают новый мирный план по Донбассу.
 
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Теги: Афганистан, военные, афганцы, война в афганистане, Степан Полторак
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