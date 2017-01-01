В Афганистане погибли более трех тысяч украинцев - Полторак

Украина сегодня отмечает День чествования участников боевых действий за рубежом.

Ветераны Афганской войны на марше в Одессе Таймер

В войне в Афганистане участвовали более 160 000 украинских военных, из которых погибло 3000.

Об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак в пятницу, 15 февраля.

Читай также: Порошенко подписал указ об отправке украинских миротворцев в Мали Полторак также отметил, что на сегодня немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий присоединились к рядам добровольцев и украинского войска для участия в войне на Донбассе. Полторак также отметил, что на сегодня немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий присоединились к рядам добровольцев и украинского войска для участия в войне на Донбассе.

Как известно, Украина 15 февраля отмечает День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Ранее сообщалось, что более 300 украинских миротворцев принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей.