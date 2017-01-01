Столичные правоохранители разоблачили 26-летнего парня, который обманывал пенсионеров.

В Киеве мошенник обманул 22 пенсионеров. Мужчине объявили о подозрении и взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Так, в течение нескольких месяцев в полицию поступали сообщения от пенсионеров, которых обманул незнакомец. Под видом установки газового счетчика он выманивал у них деньги.

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Преступления совершались по отработанной схеме. 26-летний киевлянин выбирал квартиры, где проживают люди почтенного возраста. Он назывался работником газовой службы и предлагал со скидкой (не по 7000 гривен, а за 4900 установить счётчик). Пенсионеры соглашались и отдавали средства, однако в результате никто счетчики им так и не установил.

Злоумышленника сначала отпустили под личное обязательство, но он не прекратил совершать преступления. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось 8 февраля, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн.