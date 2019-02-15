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Оккупанты проводят "неделю боевой готовности" на Донбассе - разведка

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Практические стрельбы оккупационных военных частей инструктируют кадровые офицеры ВС РФ.
На Донбассе боевики проводят "неделю мобилизационной готовности"
На Донбассе боевики проводят "неделю мобилизационной готовности"
EPA/UPG

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Оккупанты на Донбассе продолжают сосредоточивать усилия на повышении уровня боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

С 11 по 16 февраля в этих частях проводится “неделя боевой и мобилизационной готовности“ с проверкой системы оповещения. 

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“Указанная мера синхронизирована с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа и осуществляется под непосредственным контролем и руководством офицеров штаба округа и высших органов управления ВС РФ“, - подчеркивает ведомство.

Противник уделяет особое внимание готовности к применению артиллерийских и минометных подразделений, отмечают в разведке.

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Кроме того, 13-14 января на полигонах оккупированной части Донбасса были проведены практические стрельбы с использованием 122-х и 152-мм артиллерийских систем и минометов. 

“В качестве инструкторов в указанных мероприятий привлекались кадровые офицеры-артиллеристы ВС РФ“, - сообщает разведка.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля 46 украинцев застряли между временно оккупированной Горловкой и поселком Зайцево.

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Теги: Донбасс, боевики, разведка, ВС РФ, ООС, оккупанты
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