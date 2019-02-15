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За Мангера внесли 2,5 миллиона залога

Комментариев: 2
Адвокат заплатил за подзащитного лично.
Мангер продолжает отрицать свою причастность и во всем винит СБУ
Мангер продолжает отрицать свою причастность и во всем винит СБУ
facebook.com/vlad.manger

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Дмитрий Ильченко.

Он отметил, что заплатил за подзащитного лично.

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"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов", – утверждает защитник. Ильченко пояснил, что решил внести залог лично, чтобы избежать "очередной волны домыслов от Доценко и Ко (сотрудник СБУ – УП) по поводу денег". Адвокат также обнародовал квитанцию о внесении залога.

Напомним, около трех ночи 15 февраля Шевченковский суд Киева арестовал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, установив залог в 2,5 млн грн. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, прокуратура - об аресте без залога. 

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Теги: залог, убийство Гандзюк, Мангер
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Комментариев (2)
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Peyot    15.02.2019, 15:02
Оценка:  +4
Peyot
завтра это чмо уже будет за границей!
kapablankas    15.02.2019, 15:37
Оценка:  0
kapablankas
я думаю что нет
что то прокурорские долго кругами ходили и ничего путного я не слышал
похоже на Савченко Ефремова Штепу

вот Луцого сажали просто и в тему конкретно
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