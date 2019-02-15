За Мангера внесли 2,5 миллиона залога

Адвокат заплатил за подзащитного лично.

Мангер продолжает отрицать свою причастность и во всем винит СБУ facebook.com/vlad.manger

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Дмитрий Ильченко.

Он отметил, что заплатил за подзащитного лично.

Читай также: Кива внес залог за полицейского, кричавшего "Ложись, бандера!"

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов", – утверждает защитник. Ильченко пояснил, что решил внести залог лично, чтобы избежать "очередной волны домыслов от Доценко и Ко (сотрудник СБУ – УП) по поводу денег". Адвокат также обнародовал квитанцию о внесении залога.

Напомним, около трех ночи 15 февраля Шевченковский суд Киева арестовал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, установив залог в 2,5 млн грн. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, прокуратура - об аресте без залога.