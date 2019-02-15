В Раде во вторник ждут Порошенко, Гройсмана и Туска

На внеочередном заседании обсудят "Северный поток-2" и угрозу России.

Депутаты соберутся во вторник на внеочередное заседание rada.gov.ua

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На внеочередном заседании Рады 19 февраля будет присутствовать президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и глава Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает Gazeta.ua.

“Мы будем говорить об энергетической безопасности, о “Северном потоке-2“, об экономической безопасности, информационной безопасности“, - говорит спикер.

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Кроме того, на заседании поговорят об итогах пяти лет от начала русской агрессии. “Это будет не голосование, а открытое заседание“, - отметил Парубий.

“На этом торжественном заседании будет присутствовать президент Петр Порошенко. Он как главнокомандующий сможет говорить и о защите Украины в тот период, и о масштабных угрозах Путина“, - добавил спикер ВР.

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“И премьер обязательно будет присутствовать. Также в мероприятии примет участие председатель Европейского Совета Дональд Туск. Мы пригласим и силовиков, которые организовывали оборону Украины“, - сказал Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГПУ поручила САП провести досудебное расследование в отношении депутата Ю.Тимошенко по двум статьям УК.