С 15 февраля украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

У украинцев становится все больше возможностей для путешествий без лишних хлопот.

С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без виз.

Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине.

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"В Уругвай без визы! С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы! Желаем Вам интересных и безопасных путешествий и приятных впечатлений!", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось 8 февраля, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн.