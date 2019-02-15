Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год

По словам премьера, сегодня важно обеспечить инфраструктурную интеграцию .

Одними из первых приоритетов Кабинета министров в этом году являются проведение реформы Таможенной службы и ратификация Соглашения об оценке промышленных товаров.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос об определении первоочередных законопроектов правительства в 2019 году, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, одним из приоритетов Кабмина на 2019 год является проведение реформы Таможенной службы.

“Очень важно сегодня обеспечить инфраструктурную интеграцию. Также нам нужно сочетать таможенные процедуры. Это реформа таможенной службы, которая должна дать ответ на эти вопросы. То есть это прозрачные и эффективные механизмы. Сегодня 43% украинского экспорта идет на рынки ЕС. Соответственно, пропускная инфраструктурная способность - с одной стороны. А процедурная интеграция - с другой, чтобы не было никаких задержек, и мы были очень мобильными“, - сообщил Гройсман.

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Глава правительства отметил, что другим приоритетом является ратификация Соглашения об оценке соответствия промышленных товаров в Украине.

“В результате этой процедуры (товары, - ред.) должны получить свободный доступ на рынки ЕС. Это глобальные задачи, которые стоят перед нами“, - пояснил премьер.

Напомним, Глава правительства Владимир Гройсман обвинил Укргаздобычу в срыве планов по добыче газа.