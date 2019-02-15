Единственный в ВСУ самолет Ан-2 принял участие в учениях под Одессой

Летчики подтверждали навыки взлетов и посадок на мягкий грунт.

Над Одессой 15 февраля в полдень около часа кружил самолет Ан-2, принадлежащий Сакской бригаде морской авиации ВМСУ.

Об этом сообщает Думская.

“Синяя птица“ совершила несколько посадок и взлетов с недавно созданной грунтовой полосы аэродрома Школьный“, - говорится в сообщении.

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Морские авиаторы проводили учения по срочному перебазированию на грунтовые аэродромы. Летчики подтверждали навыки взлетов и посадок на мягкий грунт.

Интересно, что в связи со строительством новой взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта, старая грунтовая полоса пришла в негодность, поэтому было принято решение обустроить для военных на Школьном аэродроме новую грунтовку. В ходе сегодняшних учений ее успешно обкатали.

Отметим, Ан-2, борт 07, является единственным “живым“ самолетом этого типа в Вооруженных силах Украины. Он используется морскими авиаторами для выброски парашютистов и других специальных задач.

Борт 07 является единственным АН-2 в Вооруженных силах Украины dumskaya.net

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