Во Львове сурок предсказал раннюю весну

Ожидается, что в этом году весна придет через четыре недели – ориентировочно в середине марта.

Прогноз Маруси не совпал с предсказанием сурка Тимки из Харькова

Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре самка сурка по кличке Маруся предсказала приход ранней весны.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в пятницу, 15 февраля.

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Отмечается, что сегодня в эколого-натуралистическом центре праздновали День сурка. Главным героем праздника стала сурчиха Маруся, которая предсказала ранний приход весны, рассказал директор центра Игорь Антахович.

“Сейчас по нашим наблюдениям не только за сурчихой Марусей, но и за другими животными, выглядит так, что весна все же будет ранней и наступит примерно через четыре недели, то есть в середине марта можно надеяться на устойчивое тепло“, – отметил он.

Ранее в Харькове степной сурок Тимка предсказал позднюю весну. Он не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу, 2 февраля.