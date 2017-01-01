Суд решает, куда передать дело Савченко и Рубана

Черниговский апелляционный суд проводит сегодня заседание по делу о подозрениях в подготовке терактов.

Суд решает, куда дальше перенаправить дело Рубана и Савченко facebook.com/Savchenko.Nadiia

Читай также: Дело Савченко и Рубана будут рассматривать в Чернигове

В Черниговском апелляционном суде сегодня проходит судебное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов. Об этом сообщила спикер суда Леся Гайдай, передает УНН.

По ее словам, заседание началось в 13:30. Суд рассматривает вопрос передачи рассмотрения уголовного производства по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов в другой суд в пределах округа.

Читай также: ЦИК отказал Савченко и Олейнику в регистрации и добавил кандидата

11 февраля, Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд.

Подозревают Рубана в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на госдеятелей и политических лидеров, в том числе Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка и Александра Турчинова.

Читай также: Сестра Савченко принесла документы в ЦИК без залога

Савченко сообщили о подозрении в преступлениях по нескольким статьям УК, среди которых - действия, направленные на насильственное свержение Конституционного строя (109), посягательство на жизнь государственного деятеля (112), теракт (258), создание террористической группы (258-3) и незаконное обращение с оружием (263).

Читай также: Дело Савченко-Рубана снова передали новому суду

Напомним, ранее Надежда Савченко рассказала о вип-камерах в Черниговском СИЗО.