СБУ задержала за взятку майора Нацгвардии
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела кадров одной из частей Нацгвардии в Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 февраля.
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"Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного жителя тысячу долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал решить вопрос о заключении контракта с мужчиной на прохождение воинской службы", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали офицера возле воинской части после получения всей суммы взятки.
По данному факту открыто уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Как сообщалось в Ровно на взятке задержали командира воинской части.