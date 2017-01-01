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СБУ задержала за взятку майора Нацгвардии

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Офицер за тысячу долларов обещал решить вопрос о заключении контракта с мужчиной на прохождение воинской службы.
Задержание майора-взяточника
Задержание майора-взяточника
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела кадров одной из частей Нацгвардии в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 февраля.

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"Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного жителя тысячу долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал решить вопрос о заключении контракта с мужчиной на прохождение воинской службы", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали офицера возле воинской части после получения всей суммы взятки.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось в Ровно на взятке задержали командира воинской части.

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Теги: СБУ, взятка, взятки, офицер, Кировоградская область, майор, Нацгвардия
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