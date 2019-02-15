Дело Супрун: Судья Каракашьян объявил самоотвод
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Судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян, который рассматривает дело об отстранении Ульяны Супрун о ее праве исполнять обязанности главы Минздрава, заявил о самоотводе. Об этом сообщает “Радио Свобода“.
После озвученного решения Каракашьян удалился в совещательную комнату. В случае, когда судья заявляет о самоотводе, дело передается на автоматизированное распределение.
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Сегодня Окружной админсуд Киева рассматривает иск депутата Игоря Мосийчука против Уляны Супрун по сути. Мосийчук пытается доказать отсутствие полномочий у Супрун для исполнения обязанностей министра.
Напомним, ранее суд отменил временный запрет на исполнение обязанностей министра здравоохранения Уляне Супрун.