Названы самые востребованные профессии в Украине

По данным ведомства, среди водителей автотранспортных средств свободно 63,9 тыс. вакансий.

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На сегодня, наибольшее количество вакансий среди водителей автотранспортных средств, продавцов товаров, подсобных работников и трактористов-машинистов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на статистические данные Государственной службы занятости.

По данным ведомства, среди водителей автотранспортных средств свободно 63,9 тыс. вакансий, среди продавцов товаров - 63,3 тыс., подсобных работников - 61,3 тыс., а среди трактористов-машинистов - 43,3 тыс. вакансий.

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Меньшее количество вакансий наблюдается по таким профессиям: бухгалтер - 24,5 тыс. единиц, охранник - 23,6 тыс., уборщик служебных помещений - 23,4 тыс., оператор котельной - 23,2 тыс., повара - 21,7 тыс. вакансий, продавец-консультант -18 тыс., грузчик - 16,8 тыс., машинист (кочегар) котельной - 15, 9 тыс., слесарь-ремонтник - 15,5 тыс. вакансий, швея - 14,6 тыс., сторож - 13, 9 тыс., медсестра - 13, 7 тыс., специалист государственной службы - 10,9 тыс., дворник 10,2 тыс. вакансий, специалист - 10,1 тыс. и укладчик-упаковщик - 9,5 тыс. вакансий.

Напомним, Элина Кац, HR ТОВ UTAGRO, считает, что указывать свою страницу в соцсетях в резюме является хорошим тоном, ведь ее все равно найдут, а не указание могут посчитать сокрытием.