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ЕС заморозит активы восьми россиян за захват моряков на Азове

Комментариев: 1
Кроме того, санкции предусматривают запрет на выдачу виз в Европу для этих же граждан РФ.
Захват моряков пока грозит РФ только персональными санкциями
Захват моряков пока грозит РФ только персональными санкциями
EPA/UPG

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Дипломаты ЕС согласовали санкции против России в связи с инцидентом на Азовском море, но это только персональные санкции. Об этом говорится в сообщении журналиста “Радио Свобода“ в Брюсселе Рикарда Йодзвяка в Twitter. 

“Запрет на выдачу виз и замораживание активов примерно согласованы в отношении плюс-минус 8 человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков“, - написал он также. 

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Санкции должны быть оформлены в ближайшие недели, добавил иностранный журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС будет рассматривать только персональные санкции по инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда были захвачены украинские корабли и моряки.

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Теги: ЕС, санкции, РФ, Украина, Азов, Керченский пролив, моряки
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Комментариев (1)
Rangol    15.02.2019, 17:09
Оценка:  0
Rangol
Идиоты. Плюс минус 8 человек это ноль
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