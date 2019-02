ЕС заморозит активы восьми россиян за захват моряков на Азове

Читай также: ЕС призвал РФ перестать финансировать боевиков

Дипломаты ЕС согласовали санкции против России в связи с инцидентом на Азовском море, но это только персональные санкции. Об этом говорится в сообщении журналиста “Радио Свобода“ в Брюсселе Рикарда Йодзвяка в Twitter.

“Запрет на выдачу виз и замораживание активов примерно согласованы в отношении плюс-минус 8 человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков“, - написал он также.

