В Виннице из-за "минирования" эвакуировали людей из банка

В Виннице полиция эвакуировала 50 человек из здания банка по улице Оводова из-за сообщения о минировании.

В Виннице полиция эвакуировала людей из помещения банка из-за сообщения о минировании.

Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Указано, что в 14:03 на спецлинию 102 позвонила женщина, которая сообщила о минировании банка по улице Оводова, после чего бросила трубку. На место происшествия прибыли полицейские и службы оперативного реагирования.

“50 человек были эвакуированы из помещения банка. Подъезды к дому перекрыты“, - говорится в сообщении.

Известно, что помещение банковского учреждения обследовали специалисты взрыво-технического отдела полиции и кинолог со служебной собакой. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Винницкого отдела полиции.

“По состоянию на 15:10 движение транспорта возобновлено. Проведенной проверкой помещений банковского учреждения взрывоопасных предметов не обнаружено“, - доложили в ведомстве.

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В действиях лица, сообщившего в полицию ложную информацию о минировании, правоохранители усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Напомним, в Киеве станция метро Майдан Независимости, а также переход на станцию Крещатик были закрыты из-за звонка о минировании.