Чешская газета после "российского" Крыма сделала карикатуру на Бандеру
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Чешская газета MF DNES опубликовала изображение с “российским“ Крымом, а после просьбы исправить ошибку - карикатурно изобразила Степана Бандеру. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Посольство Украины в Чехии.
“Газета опубликовала изображение с “российским“ Крымом. Мы обратились в редакцию с просьбой обратить внимание читателей на ошибку“, - отмечают дипломаты.
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🇨🇿Газета@mfdnes опублікувала зображення з російським Кримом. Ми звернулися до редакції з проханням звернути увагу читачів на помилку.— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 15 февраля 2019 г.
Сьогодні газета опублікувала скорочену версію листа й, очевидно, для переконливості аргументів за 🇺🇦Крим, ось це зображення 😃#crimeaisukraine pic.twitter.com/zACN0lIg5f
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“Сегодня газета опубликовала сокращенную версию нашего письма и, очевидно, для убедительности аргументов за украинский Крым, вот это изображение“, - добавило посольство, приведя фотографию статьи в газете.
Там карикатурное изображение Степана Бандеры на украинском подписано “Герой України Степан Бандера“, при этом персонаж произносит на чешском слово “оккупанты“.
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Напомним, ранее посольство Украины в Италии возмутилось тем, что в Вероне открыли так называемое “представительство ДНР“.
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