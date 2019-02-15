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Чешская газета после "российского" Крыма сделала карикатуру на Бандеру

Комментариев: 9
Так издание оригинально отреагировало на просьбу украинских дипломатов написать об ошибке с принадлежностью Крыма.
Газета сначала изобразила Крым некорректно, а потом разместила карикатуру на Бандеру
Газета сначала изобразила Крым некорректно, а потом разместила карикатуру на Бандеру
EPA/UPG

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Чешская газета MF DNES опубликовала изображение с “российским“ Крымом, а после просьбы исправить ошибку - карикатурно изобразила Степана Бандеру. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Посольство Украины в Чехии.

twitter.com/UKRinCZE

“Газета опубликовала изображение с “российским“ Крымом. Мы обратились в редакцию с просьбой обратить внимание читателей на ошибку“, - отмечают дипломаты.

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“Сегодня газета опубликовала сокращенную версию нашего письма и, очевидно, для убедительности аргументов за украинский Крым, вот это изображение“, - добавило посольство, приведя фотографию статьи в газете.

Газета разместила комментарий Украины по поводу
Газета разместила комментарий Украины по поводу "российского" Крыма
twitter.com/UKRinCZE

Там карикатурное изображение Степана Бандеры на украинском подписано “Герой України Степан Бандера“, при этом персонаж произносит на чешском слово “оккупанты“.

Чехи разместили рядом со статьей о Крыме карикатуру Бандеру с фразой
Чехи разместили рядом со статьей о Крыме карикатуру Бандеру с фразой "оккупанты"
twitter.com/UKRinCZE

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Напомним, ранее посольство Украины в Италии возмутилось тем, что в Вероне открыли так называемое “представительство ДНР“.

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Теги: посольство, Чехия, Украина, Крым, газета
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Комментариев (9)
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fkrfyfan    15.02.2019, 18:48
Оценка:  0
fkrfyfan
Адекватная демократическая страна
Миротворение    15.02.2019, 18:41
Оценка:  0
Миротворение
Почалося.
Da-Gabon    15.02.2019, 18:20
Оценка:  +2
Da-Gabon
Карикатурно? Ведь герой!
bertal    15.02.2019, 18:12
Оценка:  +1
bertal
Суки а Тараса Шевченко, изобразить на ст.метро Шевченко в Киеве в ввиде дебила это нормально?
Ekyvok    15.02.2019, 18:00
Оценка:  -4
Ekyvok
Словацький вираз часів другої світової: „
Ekyvok    15.02.2019, 18:01
Оценка:  -4
Ekyvok
"Чехи - до Праги...пішки"!
farfalle    15.02.2019, 17:54
Оценка:  +1
farfalle
Кто еще ноги не вытирал о щеневмерликов?
atos    15.02.2019, 17:53
Оценка:  +3
atos
Даже чехи смотрят на хероев, как на лохов))))
VSHIVANKA    15.02.2019, 17:45
Оценка:  0
VSHIVANKA
ГАЗЕТЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
ПРЫГ - СКОК , ПРЫГ - СКОК !!!
НА НОЖИ , НА НОЖИ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т. ВОРОГАМ !!!
ХЭРОЯМ В СРАЛО !!!
ПРЫГ - СКОК , ПРЫГ - СКОК !!!
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