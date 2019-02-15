Чешская газета после "российского" Крыма сделала карикатуру на Бандеру

Так издание оригинально отреагировало на просьбу украинских дипломатов написать об ошибке с принадлежностью Крыма.

Газета сначала изобразила Крым некорректно, а потом разместила карикатуру на Бандеру EPA/UPG

Читай также: The Times употребила фразу “гражданская война в Украине“

Чешская газета MF DNES опубликовала изображение с “российским“ Крымом, а после просьбы исправить ошибку - карикатурно изобразила Степана Бандеру. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Посольство Украины в Чехии.

“Газета опубликовала изображение с “российским“ Крымом. Мы обратились в редакцию с просьбой обратить внимание читателей на ошибку“, - отмечают дипломаты.

Читай также: Глава комитета парламента Чехии заявил о “фашистском режиме“ в Украине

🇨🇿Газета@mfdnes опублікувала зображення з російським Кримом. Ми звернулися до редакції з проханням звернути увагу читачів на помилку.

Сьогодні газета опублікувала скорочену версію листа й, очевидно, для переконливості аргументів за 🇺🇦Крим, ось це зображення 😃#crimeaisukraine pic.twitter.com/zACN0lIg5f — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 15 февраля 2019 г.

Читай также: Посольство Украины во Франции требует от AFP исправить ошибку с Крымом

“Сегодня газета опубликовала сокращенную версию нашего письма и, очевидно, для убедительности аргументов за украинский Крым, вот это изображение“, - добавило посольство, приведя фотографию статьи в газете.

Газета разместила комментарий Украины по поводу "российского" Крыма twitter.com/UKRinCZE

Там карикатурное изображение Степана Бандеры на украинском подписано “Герой України Степан Бандера“, при этом персонаж произносит на чешском слово “оккупанты“.

Чехи разместили рядом со статьей о Крыме карикатуру Бандеру с фразой "оккупанты" twitter.com/UKRinCZE

Читай также: В МИД пояснили, почему Google maps из РФ отображают Крым российским

Напомним, ранее посольство Украины в Италии возмутилось тем, что в Вероне открыли так называемое “представительство ДНР“.