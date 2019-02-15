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Около 83 тысяч украинцев получили гражданство РФ, 64 тысячи - ВНЖ

Комментариев: 10
В прошлом году в России поставили на учет более 1,7 млн украинских граждан.
Более 80 тысяч украинцев получили российское гражданство
Более 80 тысяч украинцев получили российское гражданство
24daily.net

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В 2018 году российское гражданство получил 81081 украинец. Об этом говорится в миграционной статистике на сайте МВД РФ.

При этом 64861 украинец получил вид на жительство, разрешение на временное проживание - 77075 украинцев.

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Снято с миграционного учета было более 1,1 млн украинцев, поставлено на миграционный учет - 1,7 млн украинцев.

44212 украинцев въехали в РФ с туристической целью, 29133 - по учебе, 460622 - по работе, 524697 - с частным визитом, 56815 - с “иными целями“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина фактически вышла из СНГ и проверяет 236 договоров в рамках Содружества.

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Теги: Украина, РФ, гражданство, МВД, миграция, учет
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Комментариев (11)
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krolikoff_net    15.02.2019, 18:43
Оценка:  +5
krolikoff_net
Стопудовая брехня. Это каким же надо быть идиотом, что бы самого себя своими руками посадить в кремлевский концлагерь
Глод    15.02.2019, 18:34
Оценка:  +6
Глод
Интересно сколько россиян у нас получили гражданство или посвідку на постійне \ тимчасове проживання. Чтобы видеть сальдо миграции.
fkrfyfan    15.02.2019, 18:45
Оценка:  -4
fkrfyfan
Думаю ни одного здравомыслящего не может появиться желание стать гражданином самой нищей страны
krolikoff_net    15.02.2019, 18:49
Оценка:  +2
krolikoff_net
Вотпотому на вашу нищюю россию никто и не едет. Наоборот, рабегаются рассиане как тараканы из своего мордора - по 150 000 - 200 000 в год, И это только начало.
Грибус    15.02.2019, 18:24
Оценка:  +4
Грибус
Идиоты , что с них взять.
Антибес    15.02.2019, 18:21
Оценка:  -7
Антибес
Надо брать пример с омерзительного гермафродита по фамилии Супрун.Оно занимает высокий государственный пост,получив украинское гражданство,не отказавшись от гражданства США.Поэтому необходимо получать гражданство РФ,не отказываясь от украинского гражданства.
Грибус    15.02.2019, 18:23
Оценка:  +4
Грибус
А зачем вам росеянское гражданство, что бы вас русским ублюдком называли? Пффф. Даже за большие деньги нормальный человек не согласится.
Антибес    15.02.2019, 18:40
Оценка:  -7
Антибес
Мнение упоротого потрохососа всем конечно же очень интересно!)))))))))))
VSHIVANKA    15.02.2019, 18:06
Оценка:  -9
VSHIVANKA
ЗРАДА ЧИ ПЕРЕМОГА ?

ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ? )))))
Zoommy    15.02.2019, 18:06
Оценка:  +5
Zoommy
на 83 0 0 0 "русских ублюдков" стало больше. Очень жаль.
Грибус    15.02.2019, 18:20
Оценка:  +5
Грибус
Ну теперь они официально русские. Росиянское гражданство это позорный приговор. Этим идиотам можно только посочувствовать. Дыбилы.
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