Около 83 тысяч украинцев получили гражданство РФ, 64 тысячи - ВНЖ

В прошлом году в России поставили на учет более 1,7 млн украинских граждан.

Более 80 тысяч украинцев получили российское гражданство 24daily.net

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В 2018 году российское гражданство получил 81081 украинец. Об этом говорится в миграционной статистике на сайте МВД РФ.

При этом 64861 украинец получил вид на жительство, разрешение на временное проживание - 77075 украинцев.

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Снято с миграционного учета было более 1,1 млн украинцев, поставлено на миграционный учет - 1,7 млн украинцев.

44212 украинцев въехали в РФ с туристической целью, 29133 - по учебе, 460622 - по работе, 524697 - с частным визитом, 56815 - с “иными целями“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина фактически вышла из СНГ и проверяет 236 договоров в рамках Содружества.