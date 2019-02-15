Юрий Бойко обещает восстановить льготы афганцев, отобранные властью

Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Юрий Бойко во время общения с воинами-афганцами в Киевской области.

“После массовых выступлений ветеранов и обращения депутатов, представляющих ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ, Конституционный Суд признал незаконной отмену льгот афганцам. Но власть не торопится выполнять это решение. Режим пытается “экономить“ на пенсионерах, ветеранах, проводя политику двойных стандартов. После смены этой власти мы восстановим все отобранные у людей льготы“, — подчеркнул Юрий Бойко.

В пгт Макаров Юрий Бойко, воины-афганцы, представители оппозиционеров Киевщины возложили цветы к памятнику погибшим в афганской войне. Как отметил участник боевых действий в республике Афганистан, глава Президиума Совета Киевской областной организации инвалидов Владимир Говоров, воины-интернационалисты с честью выполняли свой долг.

“С уверенностью можно сказать, что вот эти солдаты, офицеры, прапорщики были первыми, кто вступил в бой с фундаментальным радикальным исламизмом. Они с честью и достоинством выполнили свой долг. У всех на груди медаль, где в переводе с фарси отчеканены слова “От благодарного афганского народа“. Назовите мне любой другой воинский конфликт, другую страну, где бы на груди ветеранов был бы такой знак отличия. Народ Афганистана благодарил нас за ту помощь, за ту боевую мощь, которую мы оказали в той стране“, — сказал Владимир Говоров.

В селе Кодра Юрий Бойко навестил ветерана афганской войны Владимира Ауглиса, который более 15 лет прикован к постели.

“Вы знаете, что через Афганистан прошло 160 тысяч украинцев в составе армии Советского Союза. Больше 3 тысяч погибли и пропали без вести. Многие стали инвалидами. И сегодня обижать этих людей — это верх цинизма. Когда радикалы раскручивают национализм и говорят, что это неправильно, это были преступные приказы, – это глупость и дикость. Мы будем ценить и поддерживать всех ветеранов, которые отдали жизнь и здоровье, выполняя свой долг“, — подчеркнул Юрий Бойко.

15 февраля отмечается 30-я годовщина вывода войск с Афганистана, День воинов-интернационалистов.

