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Убившего сотрудника УГО боксера отправили в больницу имени Павлова - СМИ

Комментариев: 2
Экспертиза установит, находился ли Очеретяный в состоянии аффекта в момент нанесения удара Хмелюку.
Подозреваемый в убийстве Хмелюка будет отправлен в больницу имени Павлова
Подозреваемый в убийстве Хмелюка будет отправлен в больницу имени Павлова
strana.ua

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Боксера Петра Очеретяного, который одним ударом убил сотрудника Госохраны Василия Хмелюка на территории ЖК “Французский квартал“, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает “Страна“ со ссылкой на свои источники в МВД.

По данным издания, сейчас правовая квалификация преступления остается неизменной - часть 1 статьи 115 УК (умышленное убийство), поэтому возникла необходимость исключить состояние аффекта и наличие психических расстройств.

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При этом следователь сам не может направить его на экспертизу своим постановлением, поэтому полиция обратилась с ходатайством в Печерский райсуд, который сегодня удовлетворил его. 

Таким образом, Очеретяному назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Оба его адвокаты и сам подозреваемый не возражали против этого исследования. Экспертиза проводится в психиатрической больнице имени Павлова на улице Кирилловской в Киеве. 

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Если эксперты установят, что в момент нанесение удара подозреваемый не был в состоянии аффекта и мог контролировать свои действия, он будет признан подсудным. В ближайшее время конвой должен доставить Очеретяного из Лукьяновского СИЗО в больницу Павлова.

Напомним, ранее сообщалось, что суд принял решение вернуть в СИЗО ранее освобожденного под залог боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве охранника УГО Василия Хмелюка.

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Теги: УГО, боксер, убийство, Очеретяный, Хмелюк, Киев
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Комментариев (2)
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TarasChuprynka    15.02.2019, 18:34
Оценка:  +1
TarasChuprynka
А если в состоянии аффекта, значит неподсудный и пусть идёт домой.
Глод    15.02.2019, 18:46
Оценка:  0
Глод
Наличие аффекта смягчит обвинение и ему дадут гораздо меньше. А вот если признают невменяемым - то вместо тюрьмы будет психиатрическое учреждение.
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