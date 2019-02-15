Убившего сотрудника УГО боксера отправили в больницу имени Павлова - СМИ

Экспертиза установит, находился ли Очеретяный в состоянии аффекта в момент нанесения удара Хмелюку.

Подозреваемый в убийстве Хмелюка будет отправлен в больницу имени Павлова strana.ua

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Боксера Петра Очеретяного, который одним ударом убил сотрудника Госохраны Василия Хмелюка на территории ЖК “Французский квартал“, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает “Страна“ со ссылкой на свои источники в МВД.

По данным издания, сейчас правовая квалификация преступления остается неизменной - часть 1 статьи 115 УК (умышленное убийство), поэтому возникла необходимость исключить состояние аффекта и наличие психических расстройств.

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При этом следователь сам не может направить его на экспертизу своим постановлением, поэтому полиция обратилась с ходатайством в Печерский райсуд, который сегодня удовлетворил его.

Таким образом, Очеретяному назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Оба его адвокаты и сам подозреваемый не возражали против этого исследования. Экспертиза проводится в психиатрической больнице имени Павлова на улице Кирилловской в Киеве.

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Если эксперты установят, что в момент нанесение удара подозреваемый не был в состоянии аффекта и мог контролировать свои действия, он будет признан подсудным. В ближайшее время конвой должен доставить Очеретяного из Лукьяновского СИЗО в больницу Павлова.

Напомним, ранее сообщалось, что суд принял решение вернуть в СИЗО ранее освобожденного под залог боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве охранника УГО Василия Хмелюка.