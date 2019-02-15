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Диалог с Варшавой об истории стал менее напряженным - Розенко

Комментариев: 10
Отношениям стран помогло решение Конституционного суда Польши о неконституционности поправки о преступлениях украинских националистов .
Напряжение в исторических переговорах между Украиной и Польшей спало
Напряжение в исторических переговорах между Украиной и Польшей спало
EPA/UPG

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После признания Конституционным судом Польши неконституционными норм закона об Институте национальной памяти, касающихся Украины, диалог с Варшавой стал менее напряженным. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко, передает УНН. 

“Конституционный суд Польши принял закон о неконституционности отдельных норм польского законодательства, что снимает определенное напряжение в нашем переговорном процессе“, - подчеркнул он.

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“Процесс продолжается, мы обмениваемся визитами экспертов, диалогами экспертов, диалогами наших дипломатов. У нас работа идет, независимо от того, происходят ли какие-то официальные визиты“, - добавил Розенко. 

“Есть активная работа на уровне экспертов, министерств, на уровне послов наших стран, поэтому процесс не останавливается“, - заверил вице-премьер.

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При этом украинская сторона пока не получила ответ на приглашение польской делегации по вопросам исторической памяти, но постоянно ведет диалог по этим вопросам и всегда готова принять делегацию в Киеве, добавил он.

Конституционный суд Польши 17 января принял решение о том, что положение поправки в закон об Институте национальной памяти о преступлениях украинских националистов являются неконституционными.

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Напомним, в ноябре 2018 года Украина передала Польше документы о советских репрессиях.

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Теги: Польша, Украина, история, Конституционный суд, националисты
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Комментариев (11)
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doc1    15.02.2019, 19:46
Оценка:  +1
doc1
Любые разногласия выдуманы Сралиным и его кацапскимы шестерками! У поляков и украинцев нет и быть не может никаких разголасий!
farfalle    15.02.2019, 20:01
Оценка:  -2
farfalle
Ты уши только береги, хохлик))
farfalle    15.02.2019, 19:13
Оценка:  -4
farfalle
Вам уже сказали поляки - с Бандерой вы в ЕС не войдете. Что еще?
ВосставшийИзБана    15.02.2019, 19:17
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Венгров уже успокоили, успокоят и поляков.
farfalle    15.02.2019, 19:20
Оценка:  -4
farfalle
Венгры ждут своего часа. И смены власти
ВосставшийИзБана    15.02.2019, 19:33
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Не ждали, не ждали, а потом вдруг стали ждать.
farfalle    15.02.2019, 19:35
Оценка:  -3
farfalle
Ну вы же тоже думали, что отделившись, заживете? Ну и как? Не всю еще страну растащили?
doc1    15.02.2019, 19:45
Оценка:  +1
doc1
farfalle
казламордый ты за своей паР ашей присматривай, пока ее китайци окончательно не растащили!
farfalle    15.02.2019, 20:01
Оценка:  -2
farfalle
Ты забыл про скрепы, бояру и хуло
Дебил смешной))
Vasya_iz_Ivanovo    15.02.2019, 20:09
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
К посту 19:35, свидетельство от первого лица. Служа в СА 81-83гг. практически все Украинцы ворчали, что им приходится кормить нищую Россию. Эх, вот если бы мы отделились, тут отрешенный взгляд вверх (видимо представляется им как они бы панували) и решительно ребром ладони по горлу - о жили бы как!
Vasya_iz_Ivanovo    15.02.2019, 20:10
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Ну и как, запунували, кормильцы вы наши! (в советские времена)
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