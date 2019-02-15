Диалог с Варшавой об истории стал менее напряженным - Розенко

Отношениям стран помогло решение Конституционного суда Польши о неконституционности поправки о преступлениях украинских националистов .

Напряжение в исторических переговорах между Украиной и Польшей спало EPA/UPG

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После признания Конституционным судом Польши неконституционными норм закона об Институте национальной памяти, касающихся Украины, диалог с Варшавой стал менее напряженным. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко, передает УНН.

“Конституционный суд Польши принял закон о неконституционности отдельных норм польского законодательства, что снимает определенное напряжение в нашем переговорном процессе“, - подчеркнул он.

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“Процесс продолжается, мы обмениваемся визитами экспертов, диалогами экспертов, диалогами наших дипломатов. У нас работа идет, независимо от того, происходят ли какие-то официальные визиты“, - добавил Розенко.

“Есть активная работа на уровне экспертов, министерств, на уровне послов наших стран, поэтому процесс не останавливается“, - заверил вице-премьер.

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При этом украинская сторона пока не получила ответ на приглашение польской делегации по вопросам исторической памяти, но постоянно ведет диалог по этим вопросам и всегда готова принять делегацию в Киеве, добавил он.

Конституционный суд Польши 17 января принял решение о том, что положение поправки в закон об Институте национальной памяти о преступлениях украинских националистов являются неконституционными.

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Напомним, в ноябре 2018 года Украина передала Польше документы о советских репрессиях.