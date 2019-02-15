Наиболее массовыми по охвату и среднедневной доле остаются Google, YouТube и Facebook.

В январе 2019 года возрастала популярность Instagram и Википедии среди жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные очередного исследования интернет-аудитории Украины, проведенного Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ, за январь 2019 года, сообщает в пятницу, 15 февраля, Ain.

Наиболее массовыми по посещаемости остаются Google, YouТube и Facebook.

Рейтинги сайтов по охвату и среднедневной доле считались по десктопам и мобильным устройствам (Android). По среднедневной доле первая десятка сайтов за месяц не менялась, а вот по охвату Instagram и Википедия поднялись, а Prom и ВКонтакте – просели.

Исследователи определяли список самых популярных доменов среди украинцев на базе медиапанели из 5000 человек.

Cмотрите фотогалерею: Названы самые популярные у украинцев сайты

Ранее сообщалось, что семь миллионов украинцев регулярно покупают в интернете.

Впервые большинство жителей планеты получили доступ к интернету

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