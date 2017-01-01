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Украинские военные испытывают "глушилку" дронов

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Радиокомплекс блокирует все виды дронов - перекрывает сигналы телеметрии, GPS-навигации и управления.

В Черниговской области военные испытывают специальный радиокомплекс отечественного производства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба учебного центра Десна, на базе которого проводятся испытания.

Комплекс для борьбы с БПЛА и дронами гражданского и военного назначения изготовлен в форме стрелкового оружия. Он имеет направленное действие и блокирует все виды дронов - перекрывает сигналы телеметрии, GPS-навигации и управления. Зона гарантированного перекрытия, в зависимости от модификации, составляет от 1 до 6 км.

В пресс-службе учебного центра Десна также опубликовали видео испытаний.

 

Ранее на Донбассе испытали артиллерийские установки Пион. Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии до 47,5 км.

Ранее Нацгвардия испытала военный автомобиль-багги. Автомобиль создан усилиями волонтеров с юга Украины.

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Теги: Украина, видео, БПЛА, беспилотник, ВСУ, дрон, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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