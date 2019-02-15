Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У брата Зайцевой отобрали права за вождение в нетрезвом состоянии

Комментариев: 1
Суд запретил Василию Зайцеву в течение года управлять автотранспортом и взыскал штраф в размере 10 тысяч гривен.
Брата Зайцевой лишили прав
Брата Зайцевой лишили прав
facebook.com/policecontrolukraine

В Харькове брата Елены Зайцевой Василия Дзержинский районный суд привлек к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. С Василия Зайцева взыскали штраф в размере 10 тысяч гривен и лишили прав. Об этом в пятницу, 15 февраля,  сообщается на странице сообщества Police Control Ukraine в Facebook.

Как сообщалось, Василий Зайцев припарковал свой автомобиль BMW 320 на тротуаре, не оставив пешеходам места для передвижения. Во время разговора с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Зайцев отказался в присутствии двух свидетелей", - сказано в сообщении.

Напомним, резонансное ДТП с участием Елены Зайцевой произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда ее внедорожник и авто Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, ДТП, Харьков, Елена Зайцева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
i-Kovalsky    15.02.2019, 21:03
Оценка:  +1
i-Kovalsky
Фамилия другая, т.е. на момент составления протокола менты, вероятно, не догадывались, что он родственник Зайцевой. Что же, сам факт, что мажоров уже иногда привлекают к ответственности за подобные статьи, довольно неплох, я был более "зрадофильского" мнения о полиции. Хоть кто-то есть норм там.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь