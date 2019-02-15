У брата Зайцевой отобрали права за вождение в нетрезвом состоянии

Суд запретил Василию Зайцеву в течение года управлять автотранспортом и взыскал штраф в размере 10 тысяч гривен.

В Харькове брата Елены Зайцевой Василия Дзержинский районный суд привлек к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. С Василия Зайцева взыскали штраф в размере 10 тысяч гривен и лишили прав. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщается на странице сообщества Police Control Ukraine в Facebook.

Как сообщалось, Василий Зайцев припарковал свой автомобиль BMW 320 на тротуаре, не оставив пешеходам места для передвижения. Во время разговора с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Зайцев отказался в присутствии двух свидетелей", - сказано в сообщении.

Напомним, резонансное ДТП с участием Елены Зайцевой произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда ее внедорожник и авто Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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