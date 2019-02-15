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Порошенко встретился с генсеком НАТО

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Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества Украины с Альянсом.

Президент Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами Альянса. 

Президент Украины подчеркнул неизменность курса евроатлантической интеграции Украины,  закрепленный в Конституции. Генеральный секретарь положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.

Кроме того, отдельно были обсуждены пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС. В частности, была отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку НАТО Украине.

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Столтенберг заявил, что лично просил Лаврова освободить украинских моряков и корабли.

Накануне стало известно, что НАТО намерено увеличить свое военное присутствие в Черном море. Германия также заверила в готовности обеспечить присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море

 

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Порошенко, Украина-НАТО, Петр Порошенко, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    15.02.2019, 21:24
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА НАПОМИНАЕТ ШАКАЛА ИЗ МАУГЛИ , КОТОРЫЙ ОБЛИЗЫВАЕТ ЛАПЫ СВОЕГО ХОЗЯИНА ШЕРХАНА , СКУЛИТ ,ЯБЕДНИЧАЕТ И ПРЯЧЕТСЯ ЗА ЕГО СПИНОЙ ...)))
Dmitriy7    15.02.2019, 21:15
Оценка:  0
Dmitriy7
какое содержательное видео))
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