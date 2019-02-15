Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира

Глава фракции Оппозиционный блок в ВР Вадим Новинский надеется на долгожданный для Украины мир как результат выборов 2019 года. "Прошло уже четыре года со дня подписания "вторых Минских соглашений", а их невыполнение привело к полузамороженному конфликту: активные боевые операции не ведутся, но ежедневно гибнут люди, в том числе и мирные жители, а градус напряжения не спадает. Среди причин невыполнения Минских протоколов несамостоятельность политиков, зависимость Украины от США, а ЛДНР – от России, а также непризнание легитимности и потеря доверия сторонами по отношению друг к другу", пишет он на своей странице в Фейсбук. Более детальный анализ ситуации Новинский провел в большом аналитическом материале, опубликованном в газете Сегодня, пишут Экономические Новости.

Политик отмечает, что история мировых конфликтов знает немало ситуаций, когда ради достижения мира даже более весомым фигурам, чем нынешний Президент Украины, приходилось идти на прямые переговоры с сепаратистами. Яркий пример - переговоры Шарля де Голля с лидером алжирских повстанцев Ахмедом бен Беллой в Эвиане в марте 1962 года. Де Голль не спрашивал, кого представляет бен Белла, кто ему выписал мандат, и какова его легитимность. По его мнению, это непопулярное, но необходимое решение принесло мир Франции. "К тому же, только усугубляют конфликт насильственная украинизация во время экономической блокады Донбасса, переписывание истории и глорификация ОУН и УПА, а также насильственное насаждение псевдоцеркви ПЦУ", считает политик.



Новинский считает, что Минские договоренности, казалось бы, сформулировали достаточно четкую дорожную карту достижения мира на Донбассе, в стране и в регионе: прекращение огня, принятие необходимых законов, предоставление Донбассу особого статуса в рамках Украины, проведение выборов, возврат Украине контроля над всей протяженностью государственной границы. Но оказалось, что они стали утопией: мир так и не наступил. И этому есть несколько причин. Одной из главных политик считает несамостоятельность политиков. "В войне на Востоке Украины существуют не только силы ООС (АТО) и вооруженные формирования самопровозглашенных республик. За каждой стороной стоят интересы больших мировых игроков. Украина находится под протекторатом США. "ДНР" и "ЛНР" – откровенно марионеточные образования, политика которых полностью подчинена России. И, соответственно, конфликт на Востоке Украины – это экстраполяция конфликтных отношений между Вашингтоном и Москвой. Именно там лежат ключи к миру". Новинский предполагает на основе этого, что мы уже в шаге от дейтонского сценария, когда вопрос будущего Украины обсуждается без участия самой Украины. "Я убежден, что посредником для установления доверия между Киевом и Донецком с Луганском может стать главный общественный институт, которому доверяет большинство украинцев по обе стороны линии разграничения – Украинская Православная Церковь. Я верю в то, что в результате выборов 2019 года к власти в Украине придут политики, способные проявить волю, мудрость, умение выстраивать компромиссы и способность принести долгожданный мир".