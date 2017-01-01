Арест Савченко продлили на два месяца

Суд продлил Надежде Савченко срок содержания под стражей, который истекал 15 февраля 2019 года.

Апелляционный суд Черниговской области продлил народному депутату Украины Надежде Савченко срок содержания под стражей на два месяца. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина

Отмечается, что суд также рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и перенаправил его в Верховный суд Украины.

При этом сторонники и адвокаты Савченко убеждены, что своим решением суд вышел за рамки полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Ранее сообщалось, что коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела Савченко и Рубана в Черниговском районном суде Черниговской области .

В четверг, 14 февраля, Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей.

Напомним, Савченко арестовали 23 марта 2018 года. Днем ранее Верховная Рада В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело Савченко-Рубана было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.Напомним, Савченко арестовали 23 марта 2018 года. Днем ранее Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности , задержание и арест нардепа.

Ее подозревают в причастности к подготовке государственного переворота в Украине и планировании теракта в парламенте.

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