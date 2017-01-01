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Арест Савченко продлили на два месяца

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Суд продлил Надежде Савченко срок содержания под стражей, который истекал 15 февраля 2019 года.
Надежде Савченко продлили арест
Надежде Савченко продлили арест
facebook.com/Savchenko.Nadiia
 
Апелляционный суд Черниговской области продлил народному депутату Украины Надежде Савченко срок содержания под стражей на два месяца. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что суд также рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и перенаправил его в Верховный суд Украины.
 
При этом сторонники и адвокаты Савченко убеждены, что своим решением суд вышел за рамки полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.
 
Ранее сообщалось, что коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела Савченко и Рубана в Черниговском районном суде Черниговской области .
 
В четверг, 14 февраля, Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей.
 
В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело Савченко-Рубана было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.
Напомним, Савченко арестовали 23 марта 2018 года. Днем ранее Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа. 
 
Ее подозревают в причастности к подготовке государственного переворота в Украине и планировании теракта в парламенте.

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Теги: суд, арест, Черниговская область, Надежда Савченко, суд над Савченко
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Источник: korrespondent.net

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