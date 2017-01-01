Двух запорожских чиновников поймали на взятке в 700 тысяч

Должностные лица двух предприятий требовали деньги за беспрепятственный возврат конфискованного имущества.

Чиновников задержали во время получения неправомерной выгоды zap.gp.gov.ua

В Запорожье задержали должностных лиц двух предприятий, которые требовали от руководителя предприятия взятку в 700 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской прокуратуры.

Установлено, что чиновники требовали взятку за беспрепятственный возврат конфискованного имущества, которое было реализовано государственным исполнителем в установленном законом порядке.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица) УК Украины.

Ранее сотрудники ГБР задержали двух человек, которые обещали за 74,5 тысяч долларов повлиять на кадровое решение руководства Министерства аграрной политики.

Также в Генпрокуратуре заявили о "взяточном" рекорде - за прошлую неделю задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды.

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