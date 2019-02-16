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Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор и.о.

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Премьер внесет в Раду представление на назначение Супрун на должность министра здравоохранения, когда удостоверится, что коалиция поддержит его.
Супрун уже более двух лет возглавляет Минздрав как исполняющий обязанности министра
Супрун уже более двух лет возглавляет Минздрав как исполняющий обязанности министра
dt.ua

Ульяна Супрун остается возглавляет Минздрав с приставкой и.о. из-за отсутсвия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения министром. Об этом на эфире телеканала Прямой заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю ", - сказал Гройсман.

По его словам, пока у Супрун только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

Напомним, 5 февраля этот же суд запретил руководительнице Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности до окончательного решения суда.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения после отстранения ее от должности судом.

14 февраля суд отменил временный запрет на руководство министерством для Супрун. Речь идет об отмене именно решения от 5 февраля, которое касалось отстранения ее на время рассмотрения дела.

Накануне в суде началось рассмотрение второго иска нардепа Игоря Мосийчука против Супрун.

 

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Теги: Минздрав, Рада, Кабмин Украины, министр, Супрун, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fimatut    16.02.2019, 11:37
Оценка:  0
fimatut
Слюсар Керуе
Антибес    16.02.2019, 11:10
Оценка:  +1
Антибес
Пейсатый Вовчик,а разве человек с двумя гражданствами(ВТОРОЕ из которых украинское),имеет право занимать государственный пост,дающий доступ к гостайне?
ВосставшийИзБана    16.02.2019, 11:00
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А придерживаться закона не надо?
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