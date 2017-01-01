На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом
Дом принадлежит, по данным СМИ, матери экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
В селе Сторожница Закарпатской области в субботу, 16 февраля, около 3 часов ночи, неизвестный выстрелил из гранатомета по частному жилому дому. Об этом сообщает местное издание Новини Закарпаття.
Сообщается, что дом принадлежит матери политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.
Как сообщалось, в конце января в Днепре неизвестный выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали.
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