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На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом

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Дом принадлежит, по данным СМИ, матери экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
Комментария полиции по данному инциденту пока нет
Комментария полиции по данному инциденту пока нет
transkarpatia.net

В селе Сторожница Закарпатской области в субботу, 16 февраля, около 3 часов ночи, неизвестный выстрелил из гранатомета по частному жилому дому. Об этом сообщает местное издание Новини Закарпаття.

Сообщается, что дом принадлежит матери политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.

Как сообщалось, в конце января в Днепре неизвестный выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали.

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Теги: Закарпатье, фото, стрельба, взрыв, гранатомет
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Источник: korrespondent.net

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