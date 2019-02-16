Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Очередь в детсады сократилась на две трети - министр

Комментариев: 1
В 2016 году очередь в детсады составляла 96 тысяч мест, а на данный момент сократилась до 33 тысяч, утверждает Гриневич.
Очередь в детсады Украины сократилась до 33 тысяч мест, говорит Гриневич
Очередь в детсады Украины сократилась до 33 тысяч мест, говорит Гриневич

Министр образования Лилия Гриневич заявляет, что за два года очередь в детские сады сокращена на 63 тысяч мест, сообщает Интерфакс-Украины.

"В 2018 году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - сказала Гриневич.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тысяч мест.

"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тысяч мест", - добавила Гриневич.

Отметим, на этой неделе на Закарпатье местная прокуратура Мукачево открыла уголовное производство из-за того, что в детских садах города собирают деньги с родителей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, детский сад, минобразования, Гриневич
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    16.02.2019, 12:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
РОЖДАЕМОСТЬ СНИЗИЛАСЬ , СМЕРТНОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ , КТО НА ВОСТОК УЕХАЛ , КТО НА ЗАПАД , КТО ГРАЖДАНСТВО ПОМЕНЯЛ ....
ЧТО ТУТ УДИВЛЯТЬСЯ ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь