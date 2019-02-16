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Украина оказалась хуже соседей по качеству жизни

Комментариев: 15
Украина заняла 62 место из 71 в рейтинге “Качество жизни стран-2019”, составленного сервис Numbeo.
Украина оказалась в конце рейтинга Numbeo по качеству жизни
Украина оказалась в конце рейтинга Numbeo по качеству жизни
Корреспондент.net

Украина заняла 62 место в исследовании “Качество жизни стран-2019” (Quality of Life Index for Country 2019), который каждый год составляет сервис Numbeo, оказавшись ниже всех соседних стран. 

Согласно исследованию, первые три места в рейтинге качества жизни заняли: Дания, Швейцария и Финляндия. Германия на 8-м, в свою очередь, Япония и США - на 12-м и 13-м местах соответственно, а последнее, 71-е место осталось за Египтом.

Беларусь в рейтинге 2019 года занимает 37-е место. Для сравнения: соседняя Литва оказалась на 29-м, Латвия - на 34-м, а Польша - на 35-м месте.

В то же время Россия и Украина существенно отстают от Беларуси. Первая заняла 59-е место, а наша страна - 62-е.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему Киев в рейтинге комфортности городов мира издания Economist в наибольшей степени ухудшил свои показатели за последние пять лет.

 

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Теги: Украина, рейтинг, СНГ, качество жизни, уровень жизни
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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flacon9havi    16.02.2019, 15:40
Оценка:  -2
flacon9havi
Побачимо, на яке місце "просунеться" Бєларусь після анексії-вторгнення-окупації цапів або злияння з ними (що рівнозначно з анексією-вторгненням-окупацією).
flacon9havi    16.02.2019, 15:37
Оценка:  -1
flacon9havi
Побачимо, на яке місце "просунеться" Бєларусь після анексії-вторгнення-окупації-злиян ня цапів.
Колишній-східняк    16.02.2019, 15:59
Оценка:  -1
Колишній-східняк
трохи ниже ніж россія
bertal    16.02.2019, 16:01
Оценка:  0
bertal
вам ботам какая разница, вы суки про Украину думаете или -как там в России плохо, продажные тва ри
Bagram123    16.02.2019, 16:05
Оценка:  -1
Bagram123
тебе русские даже дома в унитазе уже мерещатся.
MNI1957    16.02.2019, 15:33
Оценка:  0
MNI1957
а кастрюли говорят,это путин виноват
Колишній-східняк    16.02.2019, 16:01
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Дык смотрите на своё место в рейтинге. Вы же только тем и заняты, чтобы кого-то с собой на дно утянуть.
flacon9havi    16.02.2019, 15:27
Оценка:  -2
flacon9havi
То путлєр бреше проти Порошенко. Вітаю троликів карлика. Як там погода в лєнінградє?
Колишній-східняк    16.02.2019, 16:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
Такої погоди не пам'ятають навіть старожили села Гадюкіно. Хоча вони взагалі нічого не пам'ятають.
TRIGER25    16.02.2019, 15:22
Оценка:  +1
TRIGER25
Давайте сравнивать страны в которых идет война с теми странами которые последний раз воевали 60 лет назад - это ведь так интересно и так правдиво показывает существующий порядок вещей
VSHIVANKA    16.02.2019, 15:13
Оценка:  -1
VSHIVANKA
БЫЛА НЕДАВНО ПЕРЕДАЧА , ГДЕ ДВА АМЕРИКАНСКИХ СЕНАТОРА ОБСУЖДАЛИ ВЕНЕСУЭЛУ ...
РАЗГОВОР БЫЛ О ТОМ , ЧТО ЕСЛИ К ВЛАСТИ ПРИДЁТ САМОЗВАНЕЦ , ТО ОНИ РАЗРЕШАТ ВЕНЕСУЭЛЕ НЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ РОССИИ , И ЧТО НУЖНО УКАЗАТЬ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВАМ ПО ФИНАНСАМ НЕ ОПУСКАТЬ ИХ В РЕЙТИНГАХ ...
ЭТО К РАЗМЫШЛЕНИЮ ...
Миротворение    16.02.2019, 15:12
Оценка:  +2
Миротворение
Финляндия поразила.В стране кроме лесов ничего нет.На чём же они зарабатывают?
VSHIVANKA    16.02.2019, 15:15
Оценка:  0
VSHIVANKA
В СИНГАПУРЕ ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ , ЭТО ШТРАФЫ ....
Л_о_л_а    16.02.2019, 15:07
Оценка:  +2
Л_о_л_а
а как скакали, как скакали.....
Миротворение    16.02.2019, 15:14
Оценка:  +5
Миротворение
Так те,что скакали,те и довольны.морды в экраны не влазят.
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