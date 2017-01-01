На Житомирщине ищут надругавшегося над флагом мужчину
В Житомирской области полиция разыскивает мужчину, который осквернил государственный флаг Украины и выложил соответствующее видео в соцсеть. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Читай также: Мужчина сжег флаги Украины на памятнике жертвам репрессий в Городке
Правоохранители заметили, что один из пользователей социальной сети выложил на своей странице видео с записью повреждения государственного флага, и немедленно открыли уголовное производство по ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде как штрафа, так и полугодового ареста.
В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.
Как уточнила Житомир.info представитель пресс-службы ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко, это видео было выложено в Instagram, однако сейчас оно уже недоступно. Речь идет о записи под названием "Предвыборная агитация", на котором неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает государственный флаг.
Ранее в Донецкой области правоохранители начали расследование в отношении молодых людей, которые сорвали и подожгли флаг Украины.