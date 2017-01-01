На Житомирщине ищут надругавшегося над флагом мужчину

Видео с неизвестным, который матерясь бьет о землю и ломает государственный флаг, было выложено в соцсеть, но сейчас удалено.

В Житомирской области полиция разыскивает мужчину, который осквернил государственный флаг Украины и выложил соответствующее видео в соцсеть. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Коростене.

Читай также: Мужчина сжег флаги Украины на памятнике жертвам репрессий в Городке

Правоохранители заметили, что один из пользователей социальной сети выложил на своей странице видео с записью повреждения государственного флага, и немедленно открыли уголовное производство по ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде как штрафа, так и полугодового ареста.

В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Как уточнила Житомир.info представитель пресс-службы ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко, это видео было выложено в Instagram, однако сейчас оно уже недоступно. Речь идет о записи под названием "Предвыборная агитация", на котором неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает государственный флаг.

Ранее в Донецкой области правоохранители начали расследование в отношении молодых людей, которые сорвали и подожгли флаг Украины.