Во Львовской области изъяли наркотиков на два миллиона

Житель Львовской области наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств из Западной Европы.

Во Львовской области правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы в особо крупных размерах. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщается на сайте Нацполиции.

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По данным ведомства, в ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА (экстази), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Кроме наркотиков и психотропов, у фигуранта также изъяли два карабина, пистолет и патроны к ним.

В полиции отметили, что под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок местный житель наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, включая кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовской области.

В полиции добавили, что злоумышленник являлся "одним из самых влиятельных наркодельцов Львовской области".

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Накануне в Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств пяти видов.

Также сообщалось, что в Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона, которую оценили в 35 млн гривен.