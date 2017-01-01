В польских помидорах обнаружили вредителей

Груз задержали.

В четверг, 14 февраля, в грузе свежих томатов, завезенных из Польши, обнаружили карантинный организм - южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

Так, сообщается, что по результатам фитосанитарной проверки зараженный груз задержан, к нему будут приняты соответствующие меры

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"14 февраля 2019 года в Киевской области при проведении фитосанитарного контроля в ВТО № 2 м/п "Димитрово" в грузе свежих томатов весом 1,4325 тонн, который поступил из Польши (происхождение Испания), был обнаружен карантинный организм - южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.)", - говорится в сообщении.

С целью недопущения подобных случаев в стране-экспортеру - Польше будет отправлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси задержали украинца за поставки яблок и помидоров в РФ.