Под Одессой два авто переехали велосипедиста
Авария произошла в населенном пункте Белолесье. Погиб 29-летний мужчина.
В населенном пункте Белолесье Одесской области в пятницу, 15 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и велосипедиста. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.
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Отмечается, что водитель Hyundai наехал на велосипедиста, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал Ford. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте инцидента.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львовской области столкнулись велосипедист и мотоциклист. Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.
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