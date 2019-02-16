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Под Одессой два авто переехали велосипедиста

Комментариев: 1
Авария произошла в населенном пункте Белолесье. Погиб 29-летний мужчина.
В Одесской области случилась смертельная авария
В Одесской области случилась смертельная авария

В населенном пункте Белолесье Одесской области в пятницу, 15 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и велосипедиста. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

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Отмечается, что водитель Hyundai наехал на велосипедиста, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал Ford. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте инцидента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Львовской области столкнулись велосипедист и мотоциклист. Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.

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Теги: ДТП, фото, велосипед, авария, Одесская область, велосипедист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    16.02.2019, 17:03
Оценка:  -1
atos
Только последний укурок может ездить на велосипеде, по нашим направлениям, а в тёмное время суток просто камикадзе.
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