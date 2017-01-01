Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории

Комментариев: 0
Президент Украины Петр Порошенко в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с президентом Черногории Мило Джукановичем перспективные сферы сотрудничества.
Президент Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем
Президент Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем
president.gov.ua

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем по интеграции в Европейский союз. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, европейского сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.

Кроме того, президенты согласились с необходимостью активизации диалога, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в том числе по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС.

Порошенко также пригласил Джукановича посетить с визитом Украину.

 

 

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Накануне Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества Украины с Альянсом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, Черногория, Порошенко, Евроинтеграция, Европейский Cоюз, Петр Порошенко, Мюнхенская конференция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь