Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Донецкой области произошел взрыв в пятиэтажке

Комментариев: 0
В квартире на третьем этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа. Госпитализирован пожилой мужчина.
Сообщение о взрыве в многоквартирном доме поступило днем
Сообщение о взрыве в многоквартирном доме поступило днем
dsns.gov.ua

В Славянске Донецкой области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Установлено, что в квартире на 3 этаже произошел взрыв бытового газа.

В результате инцидента пострадал мужчина 1947 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы №3.

По предварительным данным, утечка бытового газа произошла в результате разгерметизации.

 

 

Напомним, 5 января в жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, погибли два человека. По данным полиции, сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне попытались разобрать гранату. В этот момент боеприпас сдетонировал.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, взрыв, Донецкая область, Славянск, госпитализация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь