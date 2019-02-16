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Юлия Тимошенко начинает консультации с МВФ о снижении цены на газ

Комментариев: 14
Юлия Тимошенко начинает консультации с МВФ о снижении цены на газ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко начинает консультации с Международным валютным фондом (МВФ) по снижению цены на газ. Об этом Тимошенко заявила во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", - заявила лидер "Батькивщины" перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Тимошенко подчеркнула, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев, считает политик.

Тимошенко хочет обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором еще до выборов, "чтобы не терять на это время по их завершению".

"Но я в то же время не позволю никому брать монопольные цены на газ, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", – заверила кандидат в президенты.

Тимошенко отметила, что ее команда через полгода в случае победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские, поэтому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не имела механизма, как это можно сделать.

"Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", – подытожила председатель партии.

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Комментариев (14)
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ixap    16.02.2019, 19:07
Оценка:  0
ixap
Цену на газ надо решать с РФ и своими спекулянтами, а не с МВФ.
СветБобра    16.02.2019, 18:59
Оценка:  +1
СветБобра
Невже нам газ МВФ постачає ?
drozdikus    16.02.2019, 19:05
Оценка:  0
drozdikus
вылезло чучело с черновцов) нет б.ля со славикии где газа нет и не было... но "поставляют" в украину)
Колишній-східняк    16.02.2019, 18:37
Оценка:  +2
Колишній-східняк
і яке відношення має МВФ до газу?
drozdikus    16.02.2019, 18:54
Оценка:  -2
drozdikus
пид.ар бот ранее рвавший задницу за юлю) прямое)
flacon9havi    16.02.2019, 18:28
Оценка:  +1
flacon9havi
Хто воно таке, щоб лізти своїм брудним рилом не в свої справи? Яким боком воно до діяльності Кабміну та державного апарату взагалі? МВФ з крадійками та політичними лярвами не розмовляє.
pochta-mail    16.02.2019, 18:32
Оценка:  -1
pochta-mail
Если мвф общается с порошенао..то значит общается с любым отбросом лишь бы это было выгодно мвф
flacon9havi    16.02.2019, 18:27
Оценка:  +1
flacon9havi
Хто воно таке, щоб лізти своїм рилом не в свої справи? Яким боком воно до діяльності Кабміну та державного апарату взагалі? МВФ з крадійками та політичними лярвами не розмовляє.
vicinq    16.02.2019, 18:15
Оценка:  +6
vicinq
Один раз уже договорилась, подорожал с 50 $ до 400$ и сидела на разнице 50% себе с фирташем 50% кремлевской хунте. Оживилась
Letohradek    16.02.2019, 17:52
Оценка:  -2
Letohradek
Этой тётке уже ничего не поможет, и даже ватоголовое стадо, делающее вбросы против Петра Порошенка.
w@rning!    16.02.2019, 18:03
Оценка:  0
w@rning!
Хорошо ты хрюкнула порохосос. Уже придумала чем будешь заниматься после 31 марта.? Порошенкович тебя наврядли с собой возьмёт на свой частный самолет)
Letohradek    16.02.2019, 18:54
Оценка:  0
Letohradek
Ватный скот, заблаговременно учи гимн Украины! После переизбрания Петра Алексеевича на новый президентский термин, тебе он понадобится на зоне
GALE    16.02.2019, 17:52
Оценка:  -3
GALE
Ей пора очёчки сменить. Такая лапочка)
flacon9havi    16.02.2019, 18:31
Оценка:  +1
flacon9havi
Це вона у твій цапський гаманець не залізла.
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