Юлия Тимошенко начинает консультации с МВФ о снижении цены на газ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко начинает консультации с Международным валютным фондом (МВФ) по снижению цены на газ. Об этом Тимошенко заявила во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", - заявила лидер "Батькивщины" перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Тимошенко подчеркнула, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев, считает политик.

Тимошенко хочет обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором еще до выборов, "чтобы не терять на это время по их завершению".

"Но я в то же время не позволю никому брать монопольные цены на газ, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", – заверила кандидат в президенты.

Тимошенко отметила, что ее команда через полгода в случае победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские, поэтому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не имела механизма, как это можно сделать.

"Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", – подытожила председатель партии.